  • Haberler
  • Gündem
  • KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi

KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki eğitim ve Kültür A.Ş.'nin (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve mesleki eğitim kuruluşu Kayseri Mesleki eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından yılsonu sergisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın önem verdiği ve Kayseri’deki 6’ncı üniversite gibi görev üstlendiğini ifade ettiği KAYMEK’in Yemliha’daki sosyal yaşam merkezi tarafından düzenlenen ve verilen emeklerin ürünlerinin sunulduğu sergi açılışına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Pekdemir, mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı, tesis yöneticileri, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Öztürk ve İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Ayaydın ile beraberindeki katılımcılar tarafından kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi Yıl Sonu Sergisi’nde, birbirinden farklı ve değerli ürün yer aldı.

Sergide 363 adet ürün yer aldı

KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi’nde açılışı gerçekleşen hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin ürünlerinden oluşan yıl sonu sergisinde 363 adet el emeği göz nuru ürün yer aldı. Sergi açılışında günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.

KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi
KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi
KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi
KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi
KAYMEK Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nden yılsonu sergisi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
3. kattan düşen kadın ağır yaralandı
Eski Bakan Özhaseki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Eski Bakan Özhaseki'ye Kayseri'de coşkulu karşılama
Mehmet Özhaseki: 'Aktif siyasi hayatımızı bugün noktalıyoruz'
Mehmet Özhaseki: 'Aktif siyasi hayatımızı bugün noktalıyoruz'
Milletvekili Ayşe Böhürler, Öğretmenlik Meslek Kanunu Görüşmelerinde yer aldı
Milletvekili Ayşe Böhürler, Öğretmenlik Meslek Kanunu Görüşmelerinde yer aldı
Milletvekili Cıngı, Sosyal Medya Yasasını Meclis gündemine taşıdı
Milletvekili Cıngı, Sosyal Medya Yasasını Meclis gündemine taşıdı
Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı
Tomarzalı Dünya Boks Şampiyonu Aydemir, Afrika'da Türk bayrağını dalgalandırdı