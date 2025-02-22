KAYMOS'a yeniden Başkan Mehmet Yalçın

Başkanlık için Mehmet Yalçın ve Kemal Solmaz'ın yarıştığı seçimde mevcut başkan Mehmet Yalçın 177 oy ile yeniden seçilerek güven tazeledi.

KAYMOS’un, Olağan Genel Kurulu Kayseri OSB Ahi Evran Konferans Salonu'nda saat 11:00’da başladı. Kurulda yeni dönemin yönetim kurulu seçimi için oy kullanma işlemleri saat 15:10 itibariyle sona erdi. Seçimin sona ermesinin ardından Mehmet Yalçın 177 oy, Kemal Solmaz ise 130 oy aldı. Yalçın 47 oy fark ile yeniden başkan seçildi.

‘MEHMET YALÇIN’IN ASİL LİSTESİNDE 11 İSİM YER ALIYOR’

Kurulda aday listeleri de açıklandı. Başkan Adayı Mehmet Yalçın’ın listesi şu şekilde;

Yönetim asil; Mehmet Yalçın, Necmettin Sümer, Celal Temizsoy, Arif Şahin, Kubilay Pacal, Esra Uğur, Hüseyin Günel, Şahin Aksu, Ahmet Şişli, Abit Durak ve İsa Evcioğlu.

Denetim Asil liste ise, Aydın Coşkun, Yusuf Devrim ve Fatih Çanakçıoğlu.

Disiplin Asil listesinde ise, Cengiz Demirtaş, Veli Lekesiz, Burhan Kırboğa. MOSFED Asıl listede ise Mehmet Yalçın, Doğan Baykan, Bora Beyazıt, Hasan Bozkaya ve Fuat Ekim yer alıyor.

Yönetim yedek listesinde ise, Mustafa Çantaoğlu, Mahmut Çanakcıo, Murat Horoz, Mustafa Yurda Kul, Cafer Önker, Alper Çıdam, Mehmet Tİdim, Yaşar Alemdar, Sinan Delioğlu, Mehmet Akif Hiçyılmaz, Erhan Terzi yer aldı.

Denetim yedek listesinde ise, İrfan Ahmet Patır, İrfan Ahmet Patır, Mesut Kartal

Disiplin yedek listesinde ise, Deniz Bulut, Mutlu Akkaya, Ali Hançer yer aldı.

MOSFED yedek listesinde ise, Özcan Karaduman, Ayhan Şaş, Ali Ensaroğlu, Yahya Uçar, Veli Özbay yer aldı.