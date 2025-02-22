MHP Milletvekili Baki Ersoy: Kayserispor'un 14 puanı gasp edildi

Kayserispor Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Kadir Has Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’da MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy konuşma yaptı. Ersoy konuşmasında, “TFF’ye de bir şey söylemek istiyorum. TFF bütün kurullarıyla hepimizin. Kendilerine saygı duyuyoruz. Ancak Kayserispor – Konyaspor maçında yaşanan bir ofsayt hadisesinden dolayı bir takım spokülasyon yapılıyor bunu doğru bulmuyorum. Bilgi ve belgeye dayalı olarak konuşuyorum. Sezon başından itibaren Kayserispor’un hakem ve VAR hataraları ile 14 puanı gaspedilmiştir. Önce o 14 puanımızı iade edin sondan sonra bu işleri konuşalum. Başkan Nurettin Açıkalın ‘geçen sezonki Konyaspor – Kayserispor maçına baksınlar’ dedi ama o kadar geriye gitmeye gerek yok. Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığımız maçla başlasınlar. Biz de bu oyunun takipçisiyiz. Bizim Konyaspor ile Sivasspor ile Gaziantep FK yada şehir takımları Anadolu kulüpleri ile bir şeyimiz oldu. Ancak Kayserispor üzerinden bir yere varmak istiyorlarsa yanlış yapıyorlar. Geçen sene 2 haksız penaltı aldığınız zaman konuşabilseydiniz hakkaniyetten bahsedebilirdik. Anadolu camialarına bizim saygımız sonsuz. Onlar da Kayserispor gibi yürüsün gitsinler ligde kalsınlar. Ama Kayserispor üzerinden bu işlere girerlerse kendiler açısından pek iyi olmaz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Genel Kurul sona erdi.