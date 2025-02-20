KAYMOS Başkan Adayı Mehmet Yalçın, 'Mobilya sektörünü hem şehrimizde hem de diğer şehirlerde temsil etmeliyiz'

KAYMOS Başkan Adayı Mehmet Yalçın, 'Gündem Kayseri' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı.

Cumartesi günü yapılacak seçimle ilgili, konuşan Başkan Yalçın, seçimin OSB Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün içerisindeki Ahi Evran Toplantı Salonu’nda yapılacağını ifade etti. Yalçın, "Birlik ve beraberlik olsun, güçlü bir yönetim çıkaralım, ortak bir yönetimle şehri ve mobilya sektörünü hem Kayseri’de hem de İstanbul’da ve diğer şehirlerde temsil edelim. Seçimin kaybedeni yok, kazanan bir tane olacak. İki liste var ve cumartesi günü seçim yapılacak. Ahi Evran Toplantı Salonu’nu açan Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü Kayseri OSB Bölge Müdürlüğü’nün hemen arkasında yer alan konferans salonunda olacak" ifadelerini kullandı.