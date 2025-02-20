İl Başkanı Okandan, 'Cumhurbaşkanımızın desteğiyle tarım ve hayvancılık daha iyi noktaya ulaşacak'

Kayseri'de 20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılışı gerçekleşti. Fuarda 15 farklı ülkeden alım heyeti geldi. Fuarın açılış programına AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Köksal, Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Atasagun, protokol ve firma sahipleri katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarım ve hayvancılığa verdiği desteği ifade ederek daha iyi noktalara gelineceğini ifade etti. Okandan, “Öncelikli olarak bu fuar tertip eden tüm kurumlarımıza öncülük eden herkesten Allah razı olsun. Kayseri'nin başarılarının altında Kayseri'nin imzasının olması gerçekten bize onurlandırıyor gururlandırıyor. Elhamdülillah memleketimizin hangi köşesine gidersek gidelim her sektörde her alanda önemli olduğu gibi özellikle Tarım Hayvancılık ve gıdanın da şu anda Türkiye'nin kaderi ülkelerin kaderiyle alakalı ne kadar önem arz ettiğinin farkında ve bilincindeyiz. Bugün bu fuarda hem teknolojinin hem Tarım Hayvancılık ve gıda alanında neler yaptığımızın hem bir sergisi hem de bu sektörün bileşenlerinin bir araya geldiği istişare ettiği İnşallah 3-4 günlük verimli bir süreç olacak. Buraya gelen Kayseri müdahale dediğimiz bölgedeki tüm hemşerilerimize hoş geldiniz diyoruz İnşallah hayırlara vesile olan bir fuarı gerçekleştireceğiz. Bir çiftçimizin şu anda daha nitelikli bir hale uğraşı daha da güzel kaliteli bir hale getirmesi bizim umudumuz. İşlevselliğinin daha verimli ilerlemesi Türkiye'nin kaderiyle doğru orantı olacaktır. Biraz önce bahsi geçen konularda da özellikle bu konudaki müteşebbis artması gerçekten birçok alanda olduğu gibi Tarım Hayvancılık ve gıda alanında da ülkemizin var olması Sayın Cumhurbaşkanımızın şimdiye kadar vermiş olduğu destek güven tabanında İnşallah önümüzdeki günlerde daha da iyi noktaya ulaşacaktır. Çok teşekkür ediyorum hayırlara vesile olsun fuarımız inşallah” diye konuştu.

Tarım, hayvancılık ve gıda adına bir çok ürünün yer aldığı fuar, 23 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.