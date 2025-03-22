KAYMOS Başkanı Yalçın, 'Organize'de her kapıda eleman alınacak ilanı asılı'

KAYMOS Başkanı Mehmet Yalçın,“Biz derneğimiz bünyesinde bir ilke yaparak yönetimimize kadın üyemizi de dahil ettik. Kadınlarla alakalı valimize anlattık. Bu sürecin içerisinde Sayın Valimizle görüştüğümüzde, bayan bizim için çok kıymetli, anamız, bacımız, en kıymetlimizdir. Orada üreten bir toplum haline nasıl gelebiliriz? Sonuçta şikayet eden değil, kazanılan bir toplum olmamız lazım. Bir kişinin çalışıp üç kişinin yediği değil, iki kişinin, üç kişinin çalıştığı bir toplum haline gelmemiz lazım ki Avrupa standartlarına gelelim” dedi.

Sanayi’de En büyük problemin personel olduğunu ifade eden Yalçın, “En büyük problem personel. Emekli olan sektör organizeye gittiğinizde görüyorsunuz, her kapıda bir personel alınacak yazıyor. Herkes şunu söylüyor: " organize sanayisinde maaşlar düşük, çalışması şöyle, standartları belli, devlette standart koydu onun 1 gram düşme şansı yok, hak var, bellidir, devletin koyduğu kuralların dışına çıkmaz. Çalıştıkça belli bir zamandan sonra zaten kendi maaşını kendi belirler çalışan kişi kendi belirliyor, kesiyor. İŞKUR müdürümüzle görüştük, sağ olsun, ondan beraber bir araya geldik ve konuyu dile getirdik. Devletimizin kanun çerçevesinde şunu diyor: "Açığa düştüğü zaman cezası var, belli bir oranda çalışsın" Engelli çalıştırmak zorundasınız, elli kişide iki kişi çalıştırmak zorundasınız, yüz kişi de 3 kişi cezası var” sözlerini kullandı.