CHP'li Çalıksoy'dan terör ve yolsuzluktan gözaltına alınan İmamoğlu'na destek

CHP Talas İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve teşkilat mensupları yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas belediyesi Grup Başkan Vekili Mustafa Çalıksoy,” Bugün Talas İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığımızın ve İlçe Başkanlığımızın organize ettiği bir eylem gerçekleştirdik. Talas ilçemizde halkımız, gençlerimiz ve yurttaşlarımız, ülkemizdeki haksızlığa ve hukuksuzluğa dur demek için bir araya geldi. Bugün, Talas caddelerinde her düşünceden, her görüşten gençlerimiz ve yurttaşlarımız, akşamın soğuk saatlerinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Balkonlardan bizleri selamlayan halkımızı gördüm. Caddelerde ve kaldırımlarda heyecanla destek veren yurttaşlarımız vardı. Görülüyor ki ülkemizdeki bu haksız uygulamalara karşı halkımızın her kesiminden ciddi bir tepki var. Artık ülkemiz ve milletimiz “hak, hukuk, adalet” diyor. ” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri teşkilatı , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek amacıyla Kayseri’nin Talas ilçesinde bir araya geldi. CHP Talas İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer ve teşkilat mensupları yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas belediyesi Grup Başkan Vekili Mustafa Çalıksoy ” Bugün Talas İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığımızın ve İlçe Başkanlığımızın organize ettiği bir eylem gerçekleştirdik. Talas ilçemizde halkımız, gençlerimiz ve yurttaşlarımız, ülkemizdeki haksızlığa ve hukuksuzluğa dur demek için bir araya geldi. Bugün, Talas caddelerinde her düşünceden, her görüşten gençlerimiz ve yurttaşlarımız, akşamın soğuk saatlerinde bir yürüyüş gerçekleştirdi. Balkonlardan bizleri selamlayan halkımızı gördüm. Caddelerde ve kaldırımlarda heyecanla destek veren yurttaşlarımız vardı. Görülüyor ki ülkemizdeki bu haksız uygulamalara karşı halkımızın her kesiminden ciddi bir tepki var . Bu tepki, burada en iyi şekilde, hukuk çerçevesinde ortaya konmuştur. Artık ülkemiz ve milletimiz “hak, hukuk, adalet” diyor. Bu çerçevede yasaların, halkımızın menfaati doğrultusunda en iyi şekilde uygulanmasını istiyoruz. Bugün burada gördük ki bu yanlış uygulamalara, yanlış tutuklamalara ve yanlış gözaltılara karşı bir eylem ortaya konuldu. Çok ciddi bir eylem oldu ve halkımızda bir uyanış, bir diriliş olduğunu gösterdi. AKP iktidarının uygulamalarını halkımızın kabul etmediğini, hatta AKP’ye oy verenlerin dahi bu duruma karşı çıktığını Talas caddelerinde gördük. İnşallah bu haksız uygulamalardan en kısa zamanda dönülür. Artık son söz halkındır ve Türk milletinin tek çaresi kalmıştır: Sandık. Başka bir çözüm yolu kalmamıştır. İlk yasal süreçte sandık halkın önüne gelmeli ve halkımız, AKP iktidarına ve bu ülkeyi haksız uygulamalarla yönetenlere gereken cevabı sandıkta verecektir”ifadelerini kullandı.