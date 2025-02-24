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  • Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'a Kızılay'dan teşekkür plaketi

Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'a Kızılay'dan teşekkür plaketi

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi bünyesinde hayata geçirilen Dijital İçerik Stüdyosu'nun yapımını üstlenen Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram, katkılarından dolayı Kızılay Kayseri Şubesi tarafından plaketle onurlandırıldı.

Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'a Kızılay'dan teşekkür plaketi

Kızılay Kayseri Şubesi tarafından Dijital İçerik Stüdyosu’nun yapımını üstlenen Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’a plaket takdim edildi. Bayram ise programda yaptığı konuşmasında “Derdimiz; memleketin olanı memlekete iyi anlatmak ve sizleri daha iyi anlatabilmek. Bunun için tüm Kızılaya, Kızılay gönüllülerine selam olsun. Buradaki stüdyo da inşallah sizi, amaçlarınızı ve hedeflerinizi daha iyi anlatmaya ve kamuoyunda daha doğru bilgilendirmeye de vesile olur” dedi.

Kızılay Kayseri Şubesi yetkilileri ise Bayram’a teşekkür ederek, stüdyonun Kızılay’ın insani yardım çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurması açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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