YUM-BİR Başkanı Afyon, 'Ramazanda yumurtaya zam yapmayacağız'

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) basın açıklamasında bulundu. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, burada yaptığı açıklamada; “İnsanoğlunun en doğal beslenme hakkı için, güvenli gıda yumurtayı, güvenilir şekilde sofralarımıza getiren tüm üretici, aracı, sunucu kişi ve kurumlara şahsım, birliğim, kamu ve kamuoyu adına şükranlarımızı sunarız.Sağlıklı beslenme için olmaz ise olmaz, protein ihtiyacını karşılayabileceği en önemli temel kalemlerin başında gelen, anne sütünden sonra en kıymetli besin olan, hile karıştırılamayan yegane ürün yumurtadır.Türkiye yumurta üretim rekorları kıran, 2020 yılında 135 milyon "üretim kapasitesi ile 125 milyon yumurtacı kanatlı varlığı ile yerli tüketimde yeterliliği %130 idi. O günlerde sınırlı sayıda ülkelere. üretimimizin 1/3 ünü göndererek yumurta ihracatında dünya 2. olmuştuk. Bu günkü noktada değişen dünya şartlarında kendi yumurtasını üretmeye başlayan ülkeler olmuş ve sektörümüz, devlet tavsiyesi ile yumurtaları aynı sepete koymayı bırakmış ve yeni pazarlara yelken açmıştır. Bu gün 69 ülkeye ihraç etme potansiyelimiz var. Bazı ülkeler yumurta alım konusunda Türk yumurtasına karşı kendi üreticisini koruma sebebi ile dışardan almama kararına rağmen Türk yumurtasına teveccühün olduğunu görüyoruz. Bazı rakiplerimizin, Türk yumurtası etiketi ile kendi yumurtalarını pazarlamaya çalıştıklarına şahit oluyoruz” ifadelerinde bulundu. Öte yandan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Ramazan ayında yumurtaya zam yapmayacaklarını ifade ederek, “Heyecanla beklediğimiz mübarek Ramazan ayı gelmiştir. Halkımızın bu günlerde alışveriş ve gıda temininde, hareketlilik muhakkak olacaktır. Bu hareketliliği fırsata çevirecek haksız yanlış algı oluşturacak kesimlere karşı, Ticaret bakanlığımız fiyatsal, Tarım Orman bakanlığımız sağlık ve arz güvenliği açısından bir dizi tedbir ve denetleme görevi yapmaktadır. Burada en iyi denetçinin "bilinçli tüketici olduğunu savunuyoruz Ticaret bakanlığı "marketfiyati.org.tr adresinden ilan olmaktadır. Emtia fiyatlarında yumurtayı da bulabilirsiniz. Tüketicilerimizden ve siz medya mensuplarından ricam, farklı, ekstra üretim metotlu yumurta fiyatı ile halkımızın genel tüketim tercihi olan yumurta fiyatlarını, karıştırmadan karşılaştırırken, 1 kg protein, %100 yararlanırlığı olduğu bilinci ile emtianın değeri incelensin.Biz YUM-BİR olarak her fırsatçılıkla birlikte, Ramazan fırsatçılığına karşı tüketicimizi bilinçlendirmeye gayret ederken, başlattığımız "Biz Ramazanda Yumurtaya Zam Yapmayacağız" tavsiye kampanyasına tüm yumurta üretici, aracı, market ve satıcılarını da davet ediyorum, Halkımızı fırsatçılığa karşı dikkatli olmasını öneriyorum. Kayseri Ticaret odasının "ramazanda zam yok, Bereket çok kampanyasına yumurta üreticileri Yum-Bir olarak katılıyor, "bizde varız" deyip, destekliyor ve tüm yumurta üretici aracı ve nihal satış noktası marketleri kampanyaya katılıp destek vermeye davet ediyoruz. Tüm destek veren üretici, aracı, marketlere teşekkür ediyorum. Tüm müslüman aleminin, halkımızın Ramazan ayı ve akabinde Ramazan bayramı kutlu olsun. Hayırlı ve Huzurlu Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı dilerim” şeklinde konuştu.