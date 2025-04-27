Kayseri 112'de ihbara 1 dakikada müdahale

Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrı karşılayıcı olarak görev yapan Gülten Güner ekiplerin sevk edilmesinin 1 dakika sürdüğünü söyleyerek, "Ekiplerin sevk edilmesi 1 dakika sürüyor. Koordinasyon şeklimiz ise olaya göre değişiyor; sıkışmalı trafik kazası varsa ilk olarak itfaiyeye yönlendirip ardından sağlık ve emniyet birimlerine yayınlıyoruz” dedi.



Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 6 yıl önce tek çatı altında birleşti. Ekipler ilk olarak ön çağrıda ihbarları alıyor daha sonrasında ise birimlere yönlendiriyor. Asılsız ihbarlar konusunda da vatandaşları hassas olmaya çağıran Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çağrı karşılayıcı olarak görev yapan Gülten Güner, “Hattımız daha çok intihar olayları ile meşgul ediliyor. Cam silen birini gördükleri zaman intihar girişimi zannederek ihbarda bulunuyorlar. Trafik kazası olduğu düşünülerek yapılan ihbarlarda da kaza olmuyor ve ekipler boş yere gitmiş oluyor. Ekiplerin sevk edilmesi ise 1 dakika sürüyor. Koordinasyon şeklimiz ise olaya göre değişiyor; sıkışmalı trafik kazası varsa ilk olarak itfaiyeye yönlendirip ardından sağlık ve emniyet birimlerine yayınlıyoruz. Asılsız vakaya örnek olarak yangın olaylarını gösterebilirim, bazen ortamda yangın olmayabiliyor ama yanan bir alan olduğu düşünülerek ihbarda bulunuyorlar. Arayan kişiler adresi detaylı bir şekilde verirlerse ekip daha hızlı intikal eder. Vatandaşlardan hattı gereksiz yere meşgul etmemelerini rica ediyoruz ancak acil bir durum olduğunda gelen ihbarları 7/24 cevaplıyoruz” diye konuştu.