Zabıtadan Asya'ya, 'akransız doğum günü' sürprizi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören Asya Kocakaya’nın doğum gününü kutlamak için özel bir organizasyon düzenledi. Zabıta mesleğini çok seven Asya, zabıta ekipleri tarafından evinden alınarak, zabıta merkez amirliğine getirildi. Asya, burada zabıta personeli tarafından konfetilerle ve coşkulu "İyi ki doğdun Asya" sloganlarıyla karşılandı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, "Artık sen bizim zabıta neferimizsin. Bu mesleği sevdiğin için sana çok teşekkür ederiz. Asya'nın bu talebini duyduğumuzda çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, Asya’mıza ve ailesine selamlarını gönderiyor. Biz senin emrindeyiz, doğum günün kutlu olsun, sen bizim kızımız, canımızsın. İyi ki doğdun Asya" dedi.

Zabıta telsizinden yaptığı anonsla tüm zabıta ekibine teşekkür eden Asya, "Beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.