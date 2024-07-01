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Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon sona erdi

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. 18. haftada oynanan 6 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı.

Kayseri 2. Amatör Küme'de normal sezon sona erdi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme’de 2024-2025 sezonu tamamlandı. 18. haftada oynanan 6 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı.

Bu sezon 3 ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme’nin 18. haftasındaki toplam 6 karşılaşmada 37 kez gol sevinci yaşandı. A Grubu’nda Kalespor, B Grubu’nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu’nda Yeşilhisar Belediyespor normal sezonu lider olarak tamamladı. 2. Amatör Küme’de son haftada oynanan maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde;

Yavru Aslanspor 1-2 Kocasinangücü SK

Kalespor 5-3 Büyük Toramanspor

Ambar Kızılırmakspor 9-4 Yeni Mahallespor

Cırgalanspor 3-2 Kayseri İdman Yurdu

Yeşilspor 1-2 Yeşilhisar Belediyespor

Kayseri Demirspor 4-1 Fevzi Çakmakspor

Kayseri Ömürspor 3-0 Güneşli Gençlikspor (Hükmen)

Pınarbaşı Belediyespor 3-0 Yeni Kıranardı (Hükmen)

Bayraktarspor 3-0 Develi Erciyesspor (Hükmen)

Y.B.Şafakspor 3-0 Sanayi Esnafspor (Hükmen)

Alsancakspor 3-0 Akkışla Gençlikspor(Hükmen)

Yerköyspor 3-0 Sümerspor (Hükmen)

Kafkasspor 3-0 Talas İdman Yurdu (Hükmen)

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İHA
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