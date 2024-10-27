Kayseri AFAD, Bilim Şenliği'nde yerini aldı

Kayseri AFAD, arama ve kurtarma ekipmanlarını 6. Kayseri Bilim Şenliği'nde sergiledi.

Kayseri AFAD, Bilim Şenliği'nde yerini aldı

25-27 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen 6.Kayseri Bilim Şenliğine Kayseri AFAD'da stand açarak katılım sağladı.

Bu kapsamda görevli personel şenliğe katılan sivil vatandaşlara ve öğrencilere kurumun yaptığı görevleri anlatarak broşür dağıttı.

Arama kurtarma personeli de arama kurtarma aracı ve içerisindeki malzemeleri tanıtarak, nasıl ve nerede kullanıldığı hakkında bilgiler verdi.

Devletin resmi arama kurtarma kurumu olan ve afetlerde koordinatör olarak görev yapan AFAD'ın standı yoğun ilgi gördü.

Haber Merkezi

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