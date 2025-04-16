Kayseri Aile Platformu'ndan İğrenç Olaya Tepki

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, Kayseri'nin Develi ilçesinde damat ile kayınvalide arasındaki ilişkinin bir televizyon programında gündeme gelmesi ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Avanlıer, “Bizler, Büyük Aile Platformu ve Kayseri Aile Platformu olarak bir aydır devam eden "Ekranda Çürümeye Dur De" imza kampanyamız ile gündüz kuşağı programlarının toplum aile yapısına olumsuz etkilerine, ahlaki dokuyu bozduğuna ve asıl endişe verici olanı da bu olayların halkımız nezdinde gittikçe normalleştiğine işaret etmiştik. Büyük bir üzüntü ve endişe ile takip ettiğimiz ve ne yazık ki yakın zamanda; kadim bir geçmişe sahip, toplumsal yapısını muhafaza eden, kültürüne bağlı Kayserimizde yaşanan ve de tüm Türkiye'yi derinden etkileyen gayri ahlaki olay hepinizin malumudur. Aile yapısının içerisine dinamit koyan, tarihimiz ve kültürümüz ile hiç bağdaşmayan, ahlaksızlığın ve iğrençliğin sınırlarını zorlayan bu olaylara karşı toplumun tüm fertleri sorumludur. Bizler de yaklaşan bu tehlikeyi görerek gündüz kuşağı programlarının düzenlenmesi düzenlenme imkanı yok ise de kaldırılmasını talep etmiştik. Kayserimizde yaşanan neresinden bakarsanız bakın "Ahlaksızlık" olarak adlandırdığımız bu olayı kınamakla birlikte, bu olayı habercilik ve yayıncılık ilkesinden uzaklaşarak ekranlarda yayınlayan tüm yapımcıları, televizyon kanallarını, bu içeriklerin yayılmasını sağlayan tüm platformları daha hassas davranmaya davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘AİLEMİZE OLAN SALDIRILARA KARŞI HİÇBİRİMİZİN DUYARSIZ KALMAYA HAKKI YOKTUR’

Öte yandan aile kavramına zarar veren programların kaldırılması gerektiğini ifade eden Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, “Yine Kayseri'de yaşanan; duyduğumuzda yüzümüzün kızarması, gördüğümüzde utanç duymamız gereken görüntüleri hem ulusal medyada hem de birçok sosyal medya platformunda izlemekteyiz. Bu menfi olayın muhataplarının ekran karşısındaki rahatlığı ve normal bir olaymış gibi bizlere sunulması da düşünmemiz gereken ayrı bir noktadır. Sonuç olarak Sevgili Kayserili Hemşehrilerimiz; geleceğin emanetçisi yavrularımızın, gençlerimizin, zihinlerimizin, algılarımızın, değer yargılarımızın, aile ve akraba bağlarımızın bu şekilde kirletilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu konulara karşı hassasiyetin sadece yöneticiler bağlamında değil, sadece sivil toplum kuruluşlarının nazarında değil, fert fert tüm halkımızın sorumluluğunda olduğuna inanıyoruz. Yetkililere de bu tür yayınların ıslahı, ıslahı mümkün değilse yayından kaldırılması konusunda ısrarımızı yineliyoruz tüm halkımızın sorumluluğunda olduğuna inanıyoruz. Yetkililere de bu tür yayınların ıslahı, ıslahı mümkün değilse yayından kaldırılması konusunda ısrarımızı yineliyoruz. Ailesini önemseyen dostlarımızı; kadim değerlerimize ve ahlaki yapımıza uymayan bu yayınlara karşı bir duruş sergilemeye, 'bir imza ile dahi olsa şikayet etmekten öte irademi ortaya koyuyorum' demeye davet ediyoruz. Aile hassasiyetine ve son kalemiz ailemize olan bu menfi saldırılara karşı "Hiçbirimizin duyarsız kalmaya ve bana ne demeye hakkı yoktur” şeklinde konuştu.