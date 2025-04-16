  • Haberler
  • Spor
  • Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Kayserisporlu futbolcular Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Süper Ligin 31’inci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı futbolcular iki gün izin yaptı. Sarı – kırmızılılar bugün yapılan antrenmanla Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Futbolcular ısınma ve şut ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Ayşe Böhürler, İstanbul'da Hayırseverler Global Donors Forum'a Katıldı
Milletvekili Ayşe Böhürler, İstanbul’da Hayırseverler Global Donors Forum’a Katıldı
Başkan Büyükkılıç'tan Amatör Spor'a destek
Başkan Büyükkılıç'tan Amatör Spor'a destek
'Akıllı Ulaşım Sistemi'ne Jüri Özel Ödülü
'Akıllı Ulaşım Sistemi'ne Jüri Özel Ödülü
Hacılar'da Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması Düzenlendi
Hacılar'da Ortaokullar Arası Bilgi ve Kültür Yarışması Düzenlendi
Melikgazi'de Metruk Yapılara Fırsat Yok!
Melikgazi’de Metruk Yapılara Fırsat Yok!
Kayserispor PFDK'ya abone oldu: 1 idarecisi ve 2 görevlisi disiplinde
Kayserispor PFDK'ya abone oldu: 1 idarecisi ve 2 görevlisi disiplinde
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!