Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
Kayserisporlu futbolcular Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Ligin 31’inci haftasında sahasında Kasımpaşa’yı mağlup eden Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı futbolcular iki gün izin yaptı. Sarı – kırmızılılar bugün yapılan antrenmanla Fenerbahçe hazırlıklarına başladı. Futbolcular ısınma ve şut ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Sergej Jakirovic idaresinde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.