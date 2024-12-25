Kayseri ASKF, deprem bölgesindeki sporcu ve çocukları hediye

6 Şubat depreminden hemen sonra organize olarak bölgeye gıda, temizlik, temel ihtiyaç maddeleri götüren Kayseri ASKF, çeşitli zamanlarda bölgeye giderek depremzedelere yardımda bulunmaya devam ediyor. Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, yönetim kurulu üyeleri ve antrenörler ile Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel geçtiğimiz günlerde yine bölgeye gitti. Bu sefer ise tarafından deprem bölgesindeki okul takımı ve spor kulüplerine spor malzemeleri, çocuklara ise oyuncak dağıtıldı.