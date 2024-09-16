Kayseri, Avrasya'nın en prestijli toplu taşıma konferansına ev sahipliği yapıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) iş birliğiyle düzenlenen "Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar" Konferansı için geri sayım başladı.

Sektöründe öncü olma hedefini uluslararası alana taşıyan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. bu alanda hizmetlerine devam ederek, Toplu Taşımada Temiz Enerjili Araçlar Konferansı ile uluslararası bir çalışmaya daha imza atacak.

18-20 Eylül 2024 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilecek bu önemli etkinlik, şehirlerin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla en son temiz enerji trendlerini ve teknolojilerini konuşacak.

Avrasya’nın En Önde Gelen Ulaşım Etkinliği

Avrasya bölgesinin en prestijli toplu taşıma etkinliği olan bu konferans, şehirlerin kentsel ulaşım sistemlerinde sıfır emisyonlu çözümlere geçişini hızlandırmayı hedefliyor. Elektrikli otobüsler, hidrojenle çalışan araçlar ve diğer temiz enerji seçenekleri üzerine önemli oturumlar düzenlenecek. Konferans, kentsel ulaşım uzmanlarını, yenilikçileri ve sektör liderlerini bir araya getirerek, temiz enerji teknolojileri konusunda bilgi paylaşımını arttırmayı amaçlıyor.

Kayseri’nin Temiz Enerji Hamlesi Örnek Oluyor

Konferans hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin elektrikli otobüs dönüşüm projeleri ve yeni raylı sistem yatırımlarıyla öncü bir rol üstlendiğini belirtti. Ayrıca, yılda 15 bin ton karbon emisyonu azaltacak olan Türkiye’nin toplu ulaşım sektöründeki en büyük Rüzgâr Enerji Santrali (RES) projesiyle, Kayseri’nin, UITP’nin dikkatini çektiğini ve karşılıklı anlayışla ev sahibi olarak Kayseri’nin seçildiğini vurguladı.

Bu konferansın şehrin geleceği için stratejik önemi de olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç "İnşallah bu yıl sonu itibariyle rüzgâr ve güneş enerji santralleri ile toplu taşımadaki tüm elektrik enerjisini karşılayacak ülkemizdeki yegâne şehir olacağız. Artık şehrimizin filo halinde temiz enerjili araçlara dönüşümü, devlet politikalarına uyumdan, finansına ve teknoloji seçimine kadar tüm boyutları ile konuşmalı ve planlamalıyız” diye konuştu. Büyükkılıç, yenilenebilir kaynakların yatırım geri dönüşüm süreleri ile uyumlu ve gerçekçi yapılacak bu konferanstaki uzmanların bilgi ve deneyimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Temiz Enerji Geleceği: Zorluklar ve Fırsatlar

Konferansta, temiz enerji araçlarının şehirlerdeki uygulanma süreçleri, tedarik zinciri yönetimi, finansal düzenlemeler, fizibilite çalışmaları ve teknolojik altyapı gibi konular masaya yatırılacak. Elektrikli ve hidrojenli araçların yaygınlaşmasıyla ilgili deneyimler paylaşılırken, şehirlerin sıfır emisyon hedeflerine ulaşması için en iyi uygulamalar öne çıkarılacak. Uzmanlar, sıfır emisyonlu araçların kentsel ağlara entegrasyonu sürecinde karşılaşılan zorlukları ve bu teknolojilerin sürdürülebilir bir gelecekteki rolünü tartışacak.

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Küresel İş Birliği

Konferansta dünyanın dört bir yanından katılımcılar, temiz enerji teknolojilerine dair deneyimlerini paylaşarak, şehirlerin karbon ayak izini azaltma yolculuğuna katkı sağlayacak. Konferans, sıfır emisyonlu araçların yerel üretimi, teknik ve operasyonel analizler, yenilenebilir enerji ile çalışan çözümler ve kapasite geliştirme gibi hayati adımları ele alacak. Bu çalışma ile şehirlerin daha yeşil bir geleceğe geçişini hızlandırmak ve toplu taşımada sürdürülebilirliği teşvik etmek amaçlanıyor.

18-20 Eylül 2024 tarihlerinde Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan bu büyük organizasyon, temiz enerjili araç teknolojilerinin kent ulaşımında yaygınlaşmasının önünü açacak önemli bir konferans olacak.