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Kayseri Bahar Renklerine Bürünüyor: Yeni Peyzaj Çalışmaları

Kayseri'de baharın gelmesiyle birlikte şehir genelinde peyzaj ve altyapı çalışmaları hız kazandı. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, parklar, bahçeler, mesire alanları, orta refüjler ve yol kenarlarında düzenlemeler yaparak kente ilkbahar coşkusunu yansıtıyor.

Kayseri Bahar Renklerine Bürünüyor: Yeni Peyzaj Çalışmaları

Daha yeşil ve temiz bir Kayseri hedefiyle yürütülen çalışmalar, özellikle ilkbahar aylarında yoğunlaşıyor. Şehrin çeşitli bölgelerinde yeşil alanlarda bakım, onarım ve çiçeklendirme faaliyetlerine hız verilmiş durumda. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 1 milyon çiçeğin dikilmesi planlanırken, ilk etapta 75 bin 500 menekşe ve 5 bin çuha çiçeğinin modüler saksı sistemleriyle süslenmiş alanlara yerleştirilmesi sağlandı.

Askeri Hastanesi Caddesi'nde gerçekleştirilen yeni peyzaj düzenlemeleriyle birlikte, modüler küre ağaç sistemi ve yapay dikey bahçeler eklenerek görsel bir zenginlik sağlandı. Kayseri Havalimanı girişi karşısında yer alan 14,5 metre uzunluğundaki ‘Kayseri’ yazısı, özgün tasarımı ve ışıklandırma sistemiyle dikkat çekiyor. Bu yazının bir başka örneği ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yerini aldı.

Kayseri’de gerçekleştirilen bu çalışmalar, şehrin doğal güzelliklerine katkı sağlar iken, aynı zamanda halkın yaşam alanlarını da güzelleştiriyor.

Haber Merkezi

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