Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Bağımlılığın yalnızca bireyleri değil, aileleri ve tüm toplumu etkileyen ciddi bir mesele olduğunu vurgulayan Böhürler, “Bu merkez, Kayseri’mizde bağımlılıkla mücadelede rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma süreçlerinde kritik bir rol üstlenecek. Tamamen Kayserili hayırseverlerin katkılarıyla yapılan bu değerli projeyle, bağımlı bireylerin topluma sağlıklı bir şekilde kazandırılması hedefleniyor” dedi.

Kadın Bağımlılara Yatılı Tedavi İmkânı

Merkezin en önemli özelliklerinden biri, kadın bağımlılar için yatılı tedavi imkânı sunması. Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadelede kapsamlı ve etkili bir model oluşturmayı amaçlayan bu merkez, bireylere hem fiziksel hem de psikolojik destek sağlayacak.

Böhürler merkezle ilgili yaptığı paylaşımda “Bağımlılıkla mücadelede daha güçlü ve kapsayıcı adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu tür merkezlerin çoğalmasını diliyor, Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’de hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirilen bu merkez, bağımlılıkla mücadelede örnek teşkil eden projelerden biri olarak öne çıkıyor.