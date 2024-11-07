Kayseri Barosu'nda 'Atatürk Portreleri Sergisi' açıldı

Kayseri Barosu tarafından Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem hazırlanan eserlerden oluşan 10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi açıldı.

10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi; Kayseri Barosu’nda düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Açılışın ardından sergideki eserleri gezen misafirler, eserlerin sahibi Sedat Erdem’den bilgiler aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sedef Kakma Sanatçısı Sedat Erdem; "Var olma sebebinin temel taşı olan bu yerde sergiyi yapmamız bana çok onur verdi. Yapmış olduğumuz sanat; İstiridye Kesme Sanatı. 19 eserden tamamlanmış bir sergi. Tamamı 3 yıla yakın bir zaman aldı. Başkanımıza hem ’hayırlı olsun’ demek istedik, hem de burada bir sergi açmak istedik. Kültür faaliyetlerinin devam edeceğine inanıyorum" dedi. Kayseri Barosu Başkanı Avukat Murat Tolga Özsoy ise; "Ulu önder Atatürk’ün 10 Kasım ölüm yıldönümü nedeniyle bir hafta başlattık. Saygıdeğer hocama eserleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Serginin açılışına Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da katılırken, sergi yarın akşam saatlerine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.