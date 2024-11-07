Semt pazarında patates soğanda fiyat istikrarı:

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda fiyatlar değişiklik gösteriyor.

Pazar tezgahlarında ise; domatesin kilosu 50 lira ile 60 lira arası, havucun kilosu 20lira ile 25 lira arası, biberin kilosu 50 lira ile 60 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 100 lira arası, portakalın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, patlıcanın kilosu 30 lira ile 35 lira arası, mandalinanın 30 lira ile 45 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, limonun kilosu 20 lira ile 25 lira arası, sarımsağın kilosu 150 lira ile 200 lira arası, havucun kilosu 20 lira ile 25 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 12,5 lira arası değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Salatalık ve kabağın kilosu 50 liradan, üzümün kilosu 65 liradan, mevsim yeşilliklerinin tanesi 10 liradan, marulun tanesi 25 liradan, karnıbaharın tanesi 100 liradan, brokolinin tanesi 120 liradan, fasulyenin kilosu 60 liradan soğanın kilosu 12,5 liradan, taze Hurmanın kilosu 35 liradan, muzun kilosu 45 liradan, armutun kilosu 25 liradan ve nar kilosu ise 20 liradan satılıyor.