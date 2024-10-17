Tarihçi Erkiletlioğlu, 'Türkiye'de yazar olmak zor' 

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşacak.

KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayın konuğu olan ve 7’nci Kayseri Kitap Fuarı hakkında konuşan Tarihçi Halit Erkiletlioğlu, “ Buraya ilk defa geldim ve gördüm ki kitap fuarlarına yoğun ve büyük ilgi var. Doğru söylemek gerekirse her değerimizin kaybolduğu eğitimin azaldığı, yapımızın bozulduğu Türkiye’de bu manzarayı görünce ümitlendim. Gençlerin ilgisini görünce daha çok ümitlendim. Artık kitap okunmuyor sosyal medya var şeklinde genel bir kanaat var. Ama burada ki kalabalığı ve ilgiyi görünce bu düşüncem değişti “ şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye’de yazarlık yapmanın zorluklarından bahseden ve katılımcı yazarları kutlayan Tarihçi Halit Erkiletlioğlu, “ Türkiyede yazarlık yapmak zor. Avrupada veya Amerikada bir yazar kitabı yazdığı zaman onunla bir daha ilgilenmez. Kitabın mizanpajı, kapağı, sayfa adeti, kalitesi ve satışı tamamen yayın evleri tarafından yapılır. Türkiye’de bu durum öyle değil. Yazarlar baştan sona her şeyi yaparlar. Kısacası Türkiye’de yazar olmak zor. O yüzden burada ki bütün yazar arkadaşları ben kutluyorum. Zor bir işi başarıyorlar “ diye konuştu.