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Kayseri Başhekiminden Bakan Memişoğlu'na Türk Tıp Tarihini hatırlatan anlamlı hediye

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 'Türkiye Yüzyılı Kayseri Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılmak üzere Kayseri Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Bakan, hastane çalışanları tarafından hoş geldiniz çiçeği ile karşılandı. Ayrıca, Türkçe yazılmış ilk Cerrahi Atlas olan minyatür, el yapımı bir dolma kalem, Bakan Memişoğlu'na takdim edildi.

Kayseri Başhekiminden Bakan Memişoğlu'na Türk Tıp Tarihini hatırlatan anlamlı hediye

Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı Kayseri Sağlık Yöneticileri Toplantısı”na katılmak üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başhekimlik önünde karşılandı. Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ve hastane yöneticileri, hekimler, hemşireler ve sağlık çalışanları tarafından Bakan Memişoğlu’na hoşgeldiniz çiçeği takdim edildi. Ziyaret sırasında, Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan, hastanenin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği doktorlarından Uzm. Dr. Sare Şahin’in Sabuncuoğlu Şerefeddin’in çizimlerinden esinlenerek hazırladığı, Türkçe yazılmış ilk Cerrahi Atlas’ın minyatürlerinden birini ve Kardiyoloji Kliniği doktoru Uzm. Dr. Tarık Sirkeci’nin el yapımı dolma kalemini hediye etti.

Haber Merkezi

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