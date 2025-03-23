Başkan Keskin: “Kayseri halkı, bugün burayı bayram havasına dönüştürdü”

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, oy kullanan vatandaşlarla bir araya geldi. CHP İl Binası önünde açıklamalarda bulunan Başkan Keskin: “Kayseri’de 3-4 gündür tarihi günler yaşanıyor. Kayseri büyük bir sınav verdi. Bu sınavda haksızlığın karşısında, adaletsizliğin karşısında susmadığını gösterdi. Çünkü artık bu mesele bir parti meselesi, Cumhurbaşkanı adaylığı değil. Bu artık toplumun isyanıdır. Haksızlığa karşı adaletsizliğe karşı gösterdiği bir tepkidir. Şu an 10’a yakın kurmuş olduğumuz dayanışma sandığında binlerce insanımız oy kullanıyor. Partili üyeler ve partili olmayan vatandaşlar da burada oy kullanıyor. MHP’ye SP’ye AKP’ye Zafer Partisi’ne oy vermiş insanlar fark etmeden şunu göstermeye çalıştı; Adaletsizliğin, mezhebi etnik yapısı ve siyasi partisi olmaz. Bugün susarsa yarın sesini duyacak kimsenin kalmayacağını bilen bilinçli Kayseri halkı, bugün burayı bayram havasına dönüştürdü. Halk burada gerekli dersi verdi. Millet, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıktı. Tekrar güven ortamının adaletin olduğu ve haksızlığın en aza indirildiği günleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.