Kayseri Bazalt Taşı' için coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Erciyes volkanizmasından oluşan yüksek sıcaklıktaki lavlar basınç ve soğuma ile milyonlarca yıllık yaşlanarak Kayseri’ye özgü bazalt taşının yüksek kaliteli koyu renkli yüksek dayanımlı gözeneksiz bloklarını oluşturdu.

Yüksek kaliteli Kayseri bazalt taşı, Kayseri’deki fabrikalarda hayat bulup, plaka haline getirilerek Türkiye’nin birçok şehrinde duvar kaplamalarından zemin döşemelerine kadar yüzlerce yıllık ömrü ile yapı malzemesi olarak kullanılmakta. Kayseri’den dünyaya ihraç olan Kayseri bazalt taşı için, gelerek Bazalt Üreticileri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (BAZSİAD) tarafından C2024/000222 başvuru numarasıyla coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Coğrafi şartlara yüksek dayanıklılık ve çekici görünümü ile kaliteli yapı malzemesi olan Kayseri Bazalt taşı, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Fransa, İspanya, Bulgaristan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelere de yüksek metrajlarda ihraç edilmektedir.

Öte yandan 2023 yılında Kayseri’de 17 üretici firma bir araya gelerek Bazalt Üreticileri Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ni (BAZSİAD) kuruldu.