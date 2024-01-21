Kayseri BESK Tekerlekli Sandalye takımı sonunu getiremedi

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne 55-66 mağlup oldu.

Kayseri BESK Tekerlekli Sandalye takımı sonunu getiremedi
Kayseri GündemEditör

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele eden Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü evinde Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü’ne 55-66 mağlup oldu.

Talas SporSalonu’nda oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi maçında Kayseri Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nü ağırladı. Maçın büyük bölümünü önde götüren Kayseri ekibi son periyotta rakibin sayılarına karşılık veremeyince parkeden 55-66 mağlup ayrıldı. Kayseri ekibinin iyi oyunu galibiyet için yetmeyince ligde üçüncü sıradaki yerinde kaldı. Maçta Kayserili sporseverler takımlarını yalnız bırakmazken, mücadeleyi Talas Belediyesi Başkanyardımcısı Ali Küçükoğlu’da izledi.

Sıralamada üçüncülüğünü koruyan Kayseri temsilcisi haftaya Samsun’un diğer takımı Kuzey Yıldızı ile evinde oynayarak ligi tamamlayıp, Play-Off’lara katılacak.

Kayseri BESK Tekerlekli Sandalye takımı sonunu getiremedi
İHA
Kayseri Gündem

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