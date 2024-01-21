Yazar Yusuf Kaplan, 'Köklerden Göklere' konferansı için Kayseri'deydi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Köklerden Göklere’ başlıklı konferansa katıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Köklerden Göklere’ konferansına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, TÜGVA İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

Kayseri Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansta Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, bilgi, birikim ve tecrübelerini konuklara aktarırken, Başkan Büyükkılıç da “Türkiye Gençlik Vakfı Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan hocamızın konuşmacı olarak katıldığı Köklerden Göklere programına katılarak, hemşehrilerimiz ve genç kardeşlerimiz ile bir araya geldik” ifadelerinde bulundu.

Kayseri’de eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin her zaman destekçisi olan Başkan Büyükkılıç, kentte düzenlenen programlara da katılarak vatandaşlar ile konuklarla da bir araya gelmeye özen gösteriyor.