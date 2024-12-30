Kayseri Bilim Merkezi'nde 2024 Yılında Bilim ve Teknoloji dolu bir yıl

Bilimsel Etkinliklerle Dolu Bir Yıl

Kayseri Bilim Merkezi, Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alarak geniş bir kitleye hitap etti. Yıl boyunca deprem simülatörü, kasırga deneyimi, G-kuvveti bisikleti ve keşif kulesi gibi ilginç alanlarda, ziyaretçilere bilim ve teknolojiyi eğlenceli bir şekilde keşfetme imkanı sundu.

Öne Çıkan Etkinlikler

2024 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilim Merkezi’nde düzenlenen Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü Programı’na katıldı. Ayrıca, Kayseri Bilim Merkezi, Türkiye’nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamındaki ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı’nın uzaya yaptığı yolculuk için etkinlikler düzenledi ve minik öğrencilere robomaç algoritma etkinliği fırsatı sundu.

Atölye Çalışmaları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kayseri Bilim Merkezi’nde 9 bin 96 öğrenci, 380 atölye çalışmasında 1285 farklı etkinliğe katıldı. Ayrıca, TÜBİTAK 4004 ve 4005 projeleriyle Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılara yönelik bilimsel atölye ve eğitimler düzenlendi. Lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar, özel gereksinimli bireyler ve yaz bilim kampı gibi sosyal sorumluluk projeleri de büyük ilgi gördü. Kayseri Bilim Merkezi, Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde yer alarak bilimin önemini vurguladı.

Önemli Organizasyonlara Ev Sahipliği

2024 yılı içerisinde TÜBİTAK iş birliğiyle Kayseri’de düzenlenen 9. TÜBİTAK 4003-A Büyük Destekli Bilim Merkezleri Yöneticiler Toplantısı ve Kayseri TÜBİTAK Proje Yürütücüleri Toplantısı, bilim dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. 6’ncı Kayseri Bilim Şenliği ise 100’ün üzerinde etkinlikle büyük bir katılım sağladı. Şenlik, üç gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde binlerce bilim severi bir araya getirdi.

Kayseri Bilim Merkezi, 2024 yılında gösterdiği performansla bilim ve teknolojiye olan ilgiyi artırmaya devam ederek, bilim merkezlerinin toplumsal fayda sağlama misyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.