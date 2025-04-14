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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmamoğlu gerginliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nın bitiminde CHP'li meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç arasında 'Ekrem İmamoğlu' gerginliği yaşandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmamoğlu gerginliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının bitiminde ise Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri ile Başkan Memduh Büyükkılıç arasında, Ekrem İmamoğlu hakkında konuşma yapılmak istenmesi üzerine tartışma yaşandı.

Haber Merkezi

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