CHP'li Özgür Özer, 'Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 34 asıl, 38 ek olmak üzere 72 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. CHP Büyükşehir Belediyesi Özgür Özer, 2019-2024 yılı stratejik planına bağlı olan faaliyet raporundaki bazı maddeleri eleştirerek, “2019-2024 döneminde pandemi ve deprem gibi değişik konular oldu. Biz o zaman da stratejik planı değiştirin faaliyet raporuyla birlikte amaçlar, hedefler, bütçeler uyumlu olmaz uyumsuz hareket ederiz diye yine buradan seslenmiştik. Ama hiçbir zaman bu yönde bir irade sergilenmedi. Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz” şeklinde konuştu.