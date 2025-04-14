  • Haberler
  • Gündem
  • CHP'li Özgür Özer, 'Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz'

CHP'li Özgür Özer, 'Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz'

CHP Büyükşehir Belediyesi Özgür Özer, 2019-2024 yılı stratejik planına bağlı olan faaliyet raporundaki bazı maddeleri eleştirerek, 'Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz' dedi.

CHP'li Özgür Özer, 'Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı  Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 34 asıl, 38 ek olmak üzere 72 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. CHP Büyükşehir Belediyesi Özgür Özer, 2019-2024 yılı stratejik planına bağlı olan faaliyet raporundaki bazı maddeleri eleştirerek, “2019-2024 döneminde pandemi ve deprem gibi değişik konular oldu. Biz o zaman da stratejik planı değiştirin faaliyet raporuyla birlikte amaçlar, hedefler, bütçeler uyumlu olmaz uyumsuz hareket ederiz diye yine buradan seslenmiştik. Ama hiçbir zaman bu yönde bir irade sergilenmedi. Faaliyet raporu stratejik planla taban tabana uyumsuz” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de suç oranındaki düşüşe başarı belgesi
Kayseri'de suç oranındaki düşüşe başarı belgesi
İYİ Partililer, zirai dondan etkilenen mekanları ziyaret ettiler
İYİ Partililer, zirai dondan etkilenen mekanları ziyaret ettiler
Fabrikada çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
Fabrikada çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı
Yangında zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Yangında zehirlenen kadın hayatını kaybetti
Tarih ve Terapi Buluştu: Gevher Nesibe'nin İzinde Kayseri Gezisi
Tarih ve Terapi Buluştu: Gevher Nesibe’nin İzinde Kayseri Gezisi
Başkan Büyükkılıç, Ziraî dondan zarar gören çiftçinin yanında
Başkan Büyükkılıç, Ziraî dondan zarar gören çiftçinin yanında
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!