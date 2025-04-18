Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Büyükşehir Belediyesi, son günlerde art niyetli kişilerin belediye adıyla ya da bazı belediye bürokratlarının ismini kullanarak vatandaşlardan para talep ettiği yönünde şikâyetlerin artması üzerine bir uyarı yayınladı.

Vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarının vurgulandığı açıklamada, belediye ya da bürokratların hiçbir şekilde ve hiçbir kimseden para talebinde bulunmalarının söz konusu olamayacağı ifade edilerek, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının, insanların duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapmak olduğu vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarıda, bu tarz durumlarla karşılaşan vatandaşların, hiç vakit kaybetmeden kolluk kuvvetlerine bilgi vermesi gerektiği önemle duyuruldu.