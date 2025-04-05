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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden gönüllere dokunan sosyal hizmetler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana sosyal hizmet projelerine odaklanarak yediden yetmişe tüm Kayserililere destek olmaya devam etti. 6 yıllık süreçte 432 milyon TL'lik sosyal hizmet gerçekleştirerek, çeşitli yardımlarla birçok ailenin yaşamına dokundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden gönüllere dokunan sosyal hizmetler

Belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, aile destek yardımları, gıda yardımları, huzurevi hizmetleri ve engelsiz çocuk evleri gibi geniş bir yelpazede hizmet sunarak, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı. Bu kapsamda:

  • Ekmek Yardımları: 6 yılda 9 milyon 766 bin 220 adet ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Bu yardımların maliyeti 43 milyon TL olarak belirlendi.
  • Gıda Destek Yardımları: Sosyal Destek Yardım Kartı ve gıda kolisi yardımları ile ihtiyaç sahiplerine 36 milyon TL’lik gıda yardımı ulaştırıldı.
  • Kömür ve Isınma Yardımları: 420 ton linyit kömür, 200 adet soba ve 50 adet kuzine ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine verildi.
  • Kardeş Aile Yardımı: 124 aileye toplam 1,3 milyon TL nakdi yardım yapıldı.
  • Evde Sıcak Yemek Hizmeti: Yaşlı ve yemek pişirmekte zorlanan ailelere 35 bin öğün sıcak yemek sunuldu.
  • Afet Yardımları: Depremzede ailelere sokak temizliği, gıda paketi, barınma ve temel ihtiyaçlar dahil birçok alanda destek sağlandı.

Bunun yanı sıra, çocuklara yönelik süt yardımları, kırtasiye yardımları ve ulaşım kartı desteği ile eğitim alanında da önemli katkılar sağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım projeleri ile sadece ekonomik destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı da güçlendirerek, her yaştan vatandaşa ulaşmayı başardı.

Haber Merkezi

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