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Sahte lisanslı tişört ticareti yapan şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince sahte lisanslı tişört ticareti yaptığı tespit edilen L.Ç.'nin Yahyalı İlçesi Seydili Mahallesinde bulunan kargo firmasına göndermiş olduğu kargoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan 320 adet marka sahte lisanslı tişört ele geçirildi.

Sahte lisanslı tişört ticareti yapan şüpheli yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı/KOM Şube Müdürlüğü  ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen faaliyet kapsamında;Kargo vasıtasıyla sahte lisanslı tişört ticareti yaptığı tespit edilen L.Ç.’nin Yahyalı İlçesi Seydili Mahallesinde bulunan kargo firmasına göndermiş olduğu kargoda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira olan 320 adet marka sahte lisanslı tişört ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile tahkikata başlanıldı.

Haber Merkezi

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