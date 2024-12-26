Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Otel Çalışanlarına Turizm Tanıtım Eğitimi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentteki otel çalışanlarına yönelik düzenlediği 3 günlük turizm tanıtım programını başarıyla tamamladı. Bu program, otel personelini turizm ve şehir hakkında bilgilendirerek, Kayseri'nin turizm potansiyelini daha da geliştirmeyi hedefliyor.
Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen programda, katılımcılar Kayseri tarihi, turizmi ve Erciyes Kayak Merkezi hakkında detaylı bilgilere sahip oldular. Kayseri Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kayseri Otelciler Derneği (KAYOTED) iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, otel personelinden büyük ilgi gördü.
Programın Öne Çıkan Konuşmacıları:
- Hamdi Elcuman: Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, programın amacının Kayseri'ye gelen ziyaretçilere daha kapsamlı bilgi sunmak olduğunu belirtti ve şehrin turizm değerlerini tanıttı.
- Handan Esen: KAYOTED temsilcisi Handan Esen, amaçlarının Kayseri'yi dünya markası haline getirmek olduğunu vurgulayarak, eğitimin önemine değindi.
- Fehmi Gündüz: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, Kültür Yolu haritası ve Kayseri tarihi hakkında görsel sunumlar yaptı.
Katılımcıların Görüşleri:
- Mahmut Akay: Crown Plaza Kayseri Oteli Genel Müdürü Mahmut Akay, bu tür eğitimlerin turizmin gelişmesi için çok önemli olduğunu belirtti.
- Esra Elkıran: Dedeman Otel Ön Büro Personeli Esra Elkıran, eğitimin müzeleri tanımalarına ve konuklara daha iyi rehberlik etmelerine olanak sağladığını söyledi.
- Deniz Koçak: Holiday İnn Hotel Satış Departmanı’ndan Deniz Koçak, programın kendileri için çok faydalı olduğunu ifade etti.
- Selma Kara: Wyndham Grand Kayseri’de Kurumsal Satış Şefi Selma Kara, Kayseri hakkında her şeyi bilmeleri gerektiğini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Bu eğitim programı, Kayseri'nin turizm potansiyelini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenlenen bu tür etkinliklerin devamının gelmesi, şehrin turizmdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.