Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Arıcılık Destek Projesi: 600 Arı kolonisi dağıtılacak

Proje kapsamında, 300 arıcıya 2'şer adet olmak üzere toplamda 600 arı kolonisi dağıtımı yapılacak. Her arı kolonisi 8 çerçeveden oluşacak ve destekten faydalanmaya hak kazananlara 16 çerçeve içeren, tek katlı 2 kovan, Belfaks, Karniyol veya Birinci Melez Irkı arı desteği verilecek.

Başvurular için KAYMEK ihtisas kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, diğer arıcılık kurslarını başarıyla tamamlamış sertifika sahipleri, Arı Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunanlar ve Arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen Ön Lisans veya Lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilecek.

Başvuruya ve projeye ilişkin detaylı bilgilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinde yer alan [linkten](https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.kayseri.bel.tr%2fhaberler%2fduyuru%2dkovan%2dsizden%2dari%2dbizden%2dprojesi23778&umid=E8BF87E7-2E8E-B506-AD01-6350D1E5CF0C&auth=1c533d6fc7080f18ba9fe3e150324650072c0854-b14684a731c3e79c6e5c3f1042ec28a13d73a3f1) ulaşılabilir.