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Kayserispor – Göztepe maçını Cihan Aydın yönetecek

Süper Ligin 25'inci haftasında oynanacak olan Kayserispor – Göztepe maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kayserispor – Göztepe maçını Cihan Aydın yönetecek

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Ligin 25’inci haftasında oynanacak olan müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı. Kayserispor’un evinde Göztepe ile karşılaşacağı maçta Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Murat Şener ve Murat Altan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak Melih Aldemir görevlendirildi.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler;
21 Şubat Cuma
20.00 Eyüpspor – Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu,
20.00 Bodrumspor – Hatayspor: Ali Şansalan,
22 Şubat Cumartesi
13.30 Sivasspor – Konyaspor: Zorbay Küçük,
16.00 Antalyaspor – Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe,
19.00 Samsunspor – Rizespor: Halil Umut Meler,
23 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor – Göztepe: Cihan Aydın,
16.00 Alanyaspor – Adana Demirspor: Ozan Ergün,
19.00 Trabzonspor – Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan,
24 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray – Fenerbahçe: Slavko Vincic
 

Haber Merkezi

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