Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne 4 ayda 4 ödül

Büyükşehir, akıllı şehircilik projeleri ve insan odaklı hizmet anlayışı ile Kayseri'yi her geçen gün ileriye taşımaya devam ediyor. Altyapı yatırımlarından sosyal belediyecilik uygulamalarına kadar çeşitli alanlarda yürütülen projeler, hem hizmet kalitesini arttırıyor hem de vatandaşların memnuniyetini sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ödülleri arasında, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (MÜSİAD) aldığı ‘Türkiye Yüzyılı Sürdürülebilir Şehir Vizyonu Ödülü’ öne çıkıyor. Ayrıca, TÜBİTEM Zirvesi’nde Kayseri Bilim Merkezi ile ‘Uzun Soluklu Emek’ ödülü ve ‘A-Kayseri Yapay Zekâ Aracı’ ile de çeşitli ödüller kazanıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen AUS Türkiye Ulaşımda Aklın Yolu Ödülleri’nde de jüri özel ödülüne layık görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, aldığı bu ödüllerle, kentteki akıllı şehircilik çalışmalarına olan katkısını ve projelerin başarı düzeyini tescillemiş oldu.