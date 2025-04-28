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  • Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne 500 Bin Ziyaretçi

Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne 500 Bin Ziyaretçi

Kayseri, 18-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ile dolup taştı. Toplamda 105 yazar ve 152 yayınevinin katıldığı etkinlikte, 500 binin üzerinde ziyaretçi yer aldı.

Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne 500 Bin Ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen fuar, çocukların kitaplarla buluşma arzusunu ortaya koyarken, şehrin kültürel ve eğitsel gelişimini de gözler önüne serdi.

Etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ithaf edilerek düzenlendi. Katılan çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle dolu bir 10 gün geçirdi. Kayseri Bilim Merkezi, KAYMEK ve Spor A.Ş. tarafından sunulan çeşitli etkinlikler, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretçiler, fuarın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin çocuklar için büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

Fuara katılan öğretmenler ve yayınevi personeli, çocukların kitaplarla etkileşimde bulunmasının ve okuma alışkanlığının teşvik edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Katılımcılar, Kayseri'deki bu kitap fuarının sosyal ve kültürel açıdan önemli bir aktivite olduğunu belirtti.

Haber Merkezi

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