Kayseri'de 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'ne 500 Bin Ziyaretçi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen fuar, çocukların kitaplarla buluşma arzusunu ortaya koyarken, şehrin kültürel ve eğitsel gelişimini de gözler önüne serdi.

Etkinlik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na ithaf edilerek düzenlendi. Katılan çocuklar, hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle dolu bir 10 gün geçirdi. Kayseri Bilim Merkezi, KAYMEK ve Spor A.Ş. tarafından sunulan çeşitli etkinlikler, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretçiler, fuarın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür etkinliklerin çocuklar için büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

Fuara katılan öğretmenler ve yayınevi personeli, çocukların kitaplarla etkileşimde bulunmasının ve okuma alışkanlığının teşvik edilmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Katılımcılar, Kayseri'deki bu kitap fuarının sosyal ve kültürel açıdan önemli bir aktivite olduğunu belirtti.