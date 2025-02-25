Kayseri Büyükşehir'den Muhtarlara Eğitim Semineri

Bu kapsamda düzenlenen seminerde, mahallelerde vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ileten ve bu taleplerin çözümünde önemli bir köprü işlevi gören muhtarlara eğitim verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminerde, Psikolog Özkan Şenol, muhtarlara sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgiler sundu. Psikolog Şenol, muhtarların kişisel gelişimlerini desteklemek ve karşılaştıkları problemlere daha hızlı ve sağlıklı çözümler üretmelerine yardımcı olmak adına önemli paylaşımlar yaptı.

Seminer soru-cevap şeklinde ilerlerken, katılımcıların interaktif bir şekilde öğrenmelerine imkân sağlandı. Muhtarlar, eğitimin sonunda kazandıkları bilgileri kendi mahallelerinde uygulayıp, vatandaşların taleplerine daha etkin bir şekilde cevap verebileceklerini belirterek, bu tür eğitimlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, muhtarların sahada karşılaştıkları sorunlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor.