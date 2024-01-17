Kayseri Büyükşehir, küresel araştırmada örnek gösterildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, küresel spor ve eğitim araştırmalarına yönelik hizmet veren Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) isimli süreli yayında, şehrin turizmi için çalışmalar gerçekleştiren belediyelerden birisi olarak örnek gösterildi.

Büyükşehir Belediyesi’ne dair turizm ve insanların boş vakitlerini geçirebilecekleri etkinlikler doğrultusunda önem kazanan alanları şehre kazandırma çerçevesindeki çalışmaların konu edildiği dergide, Kayseri’de turizme katkı sağlayan bir yerel yönetim faaliyeti gerçekleştirildiği dile getirildi.

Büyükşehir, yine bir bilimsel araştırmada yer buldu

Kayseri’nin turizm zenginliğini tüm dünyaya duyurma faaliyetlerinin yanı sıra şehrin bu konudaki potansiyelini işleterek sürekli yeni projeler ortaya koyan ve çalışmalar yapan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamdaki etkinliklerle dikkatleri çekerken, bilimsel araştırmalarda da yer alıyor.

Araştırmada, Büyükşehir’in turizm yelpazesini genişletme çalışmalarına değinildi

Journal of Global Sport and Education Research adlı uluslararası araştırmalar gerçekleştiren Küresel Spor ve Eğitim Araştırmaları Dergisi’nin 6. cildindeki ‘Yerel Yönetimlerde Serbest Zaman Anlayışı başlıklı araştırmasında Kayseri, ‘Kayseri İli Örneği’ başlığı ile bilimsel araştırma makalesinde yer bulurken, Erciyes’teki çeşitli ve çeşitlendirilen etkinlikler, Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı’ndaki hayvanat bahçesi ve etkinlikler, Kayseri’de Zamantı Irmağı’nda rafting, benzer şekilde Yamula Barajı’nda sörf, göl bisikleti ve kano sporları, Kültepe (Kaniş-Karum), Sultan Sazlığı Milli Parkı, Roma Kalesi ve birçok müze gibi değerlerin anlatıldığı makalede, ’Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri’nin turizm yelpazesini daha da genişletmek için sık sık kentte konser, fuar, şenlik, festival, tiyatro, kongre, seminer, konser ve tören gibi hem ulusal hem de uluslararası nitelikte birçok etkinlik organize etmektedir’ ibaresine de yer verildi.