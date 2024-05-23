Kayseri Cezaevinde Futbol Turnuvası gerçekleştirildi 

Bünyan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde oynanan turnuva final müsabakası ile tamamlandı. Turnuva finaline Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Ahmet İhsan Koç, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Kaplan, Bünyan Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Demir ve ilçe protokolü katılım gösterdi. Maç sonunda ilk üç takıma kupa ve madalya verildi. Turnuva finalinde konuşma yapan Başsavcı Korkmaz, Sporun önemini vurguladı ve personellerin motivasyonunu önemsediklerini belirterek turnuvada emeği geçen tüm kurumları tebrik etti.