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Tartışma yaşadıkları şahsın aracını kurşunladılar

Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda tartışma yaşadıkları şahısların aracını park halinde gören şahıslar ateş edip kaçtı.

Tartışma yaşadıkları şahsın aracını kurşunladılar

Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında tartışma yaşanan şahıslar daha sonra ayrıldı. Tartışma yerinden ayrılan şahıslar aracını park edip işyerine gitti. Araç park halindeyken diğer şahıslar araca tabanca ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi zarar meydana geldi.

Haber Merkezi

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