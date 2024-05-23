Tartışma yaşadıkları şahsın aracını kurşunladılar
Sahabiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda tartışma yaşadıkları şahısların aracını park halinde gören şahıslar ateş edip kaçtı.
Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre aralarında tartışma yaşanan şahıslar daha sonra ayrıldı. Tartışma yerinden ayrılan şahıslar aracını park edip işyerine gitti. Araç park halindeyken diğer şahıslar araca tabanca ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi zarar meydana geldi.