Kayseri dahil 20 ilde NARKOÇELİK-22 Operasyonu: 663 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik “NARKOÇELİK-22” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; 282ekip ve 846 Jandarma personelinin katılımıyla; Diyarbakır, Antalya, Manisa, Van, Ağrı, Hatay, Aydın, Ankara, Hakkâri, Giresun, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Çanakkale, Kayseri, Ordu, Bingöl, Edirne ve Osmaniye olmak üzere 20 ilde "NARKOÇELİK-22“ operasyonları düzenlendi.

“NARKOÇELİK-22” operasyonlarında;

663Kg Uyuşturucu Madde, 3 milyon 400 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 436 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi. 157 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı. 56’sı tutuklandı.43’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında; Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerine yer verdi.