Kızının yanında eski eşini silahla yaralayan şahıs 18 yıl hapis cezası aldı

Olay, 14 Eylül 2024 saat 15.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre B.A. isimli şahıs, aracıyla, 1 yıl önce boşandığı F.G. idaresindeki otomobilin önünü kesip durdurdu. B.A. ve F.G. arasında tartışma çıktı. B.A. o sırada otomobilde olan 8 yaşındaki kızının gözü önünde eski eşi F.G.’yi tabancayla yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.G. ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.A. ise tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu. B.A. hakkında ‘kasten öldürme’ ve E.Ç.’ye yönelik ‘silahla tehdit’ suçlarından dava açıldı.

SANIK: ÖLDÜRMEK İSTESEM YAPARDIM. İKİ BÜYÜK PİŞMANLIĞIM VAR, BİRİ EVLENMEM BİRİ BU OLAY

Karar duruşmasına müştekiler F.G. ve E.Ç. karışmazken tutuklu sanık B.A. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık savunmasında, “Olaydan dolayı pişmanım. Öldürmek maksadıyla ateş etmedim. Bacağından yaralamak istedim. Öldürmek istesem yapardım. Bir anlık öfke ile bacağına ateş ettim. Diğer müşteki E.Ç. ile bir sorunum yok. Onu tehdit etmedim. Bana bir şey yapmasından korktum bir kaç saniye arkasından gittim. O gidince geri döndüm. İki büyük pişmanlığım var. Biri F.G. ile evlenmek diğeri de bu olay” dedi.

Mahkeme heyeti sanık B.A.’ya ‘Boşandığı eşe ve kadına karşı öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl, ‘silahlı tehdit’ suçundan 2 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezası vererek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.