Kayseri dahil 77 ilde 'SİBERGÖZ-37' operasyonu: 156 kişi yakalandı

Kayseri dahil 77 ilde Çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında düzenlenen “SİBERGÖZ-37” operasyonlarında 156 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda şüphelilerin CPS (Çocuk Koruma Sistemi) ve NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) isimli uluslararası kuruluşlarla yapılan çalışmalar sonucu; çocuklara ait cinsel içerikli fotoğrafları ve videoları bilgisayar ortamında indirdikleri tespit edildi. Çok sayıda ise dijital materyal ele geçirildi.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, “Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle” ifadelerini kullandı.