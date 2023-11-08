Kayseri'de 'Narkogüç' operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan Narkogüç operasyonunda 10 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • 08.11.2023 09:59
  • Güncelleme: 08.11.2023 15:39
Kayseri'de 'Narkogüç' operasyonu: 10 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan Narkogüç operasyonunda 10 şahıs gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 7 ekip ve 16 personelin katılımıyla ‘Narkogüç’ operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şahıs yakalanırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 278 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmalarında, ‘uyuşturucu madde ticareti ve uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan aranan 3 şahıs ile tahattüt ihlali nedeniyle 1 şahıs gözaltına alındı.

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İHA

Kayseri Gündem
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