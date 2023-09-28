Kayseri'de 'sis' operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen 'Sis' Operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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  • 28.09.2023 09:08
  • Güncelleme: 28.09.2023 15:39
Kayseri'de 'sis' operasyonu: 5 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de KOM Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ’Sis’ Operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Sis Operasyonu düzenledi. Eş zamanlı olarak 6 adrese operasyon düzenleyen ekipler, işyerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 21 bin 720 dal doldurulmuş makaron, 6 bin 200 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 140 adet gümrük kaçağı sigara, 25 kilogram gümrük kaçağı nargile kömürü, 15 kilogram tütün, 130adet kaçak nargile folyosu ve 9 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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