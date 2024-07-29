  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de 1 haftada 12 kişiye terör yasal işlem yapıldı

Kayseri'de 1 haftada 12 kişiye terör yasal işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçtiğimiz 1 hafta içerisinde 12 kişiye terörden işlem yapıldı.

Kayseri'de 1 haftada 12 kişiye terör yasal işlem yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda geçtiğimiz 1 hafta içerisinde 12 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4,

DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs olmak üzere toplamda 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden

diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Kayseri'nin organik meyve ve sebzesi bu pazarda
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Saadet Partisi İl Yönetiminden Murat Küçük Hakk'a yürüdü
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Kayseri'de hareketli dakikalar: Etrafa rastgele ateş açan şahıs emniyeti alarma geçirdi
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
Dragon Festivali sona erdi: Hiçbir milletvekili katılmadı
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: 'Vatandaş Millet Bahçesi'ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor'
İYİ Parti GİK Üyesi Yücel: “Vatandaş Millet Bahçesi’ni gezmekle yetiniyor, uygun fiyata çay, kek hizmeti alamıyor”
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü
Kamyon ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü