Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; A.E. ve A.H.’nin İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kayseri’ye getirecekleri ve piyasaya sürecekleri bilgisi alındı. Şüpheliler; İstihbarat, KOM Şube Müdürlükleri ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesi’nde yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada, aracın bagaj bölümünde bulunan kutu içerisindeki ip toplarının makaralarına zulalanmış halde 2 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de 1 kilo uyuşturucu yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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