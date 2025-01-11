Kayseri'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Törenle Kutlandı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından çelenk koyma merasimi gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlik, KGC'de düzenlenen kokteyl ile devam etti. Kokteyle katılan protokol üyeleri, basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu.

Basın Mensuplarının Sorunlarına Çözüm Arayışı

KGC Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ, törende yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Gazetecilerin zor şartlar altında görev yaptıklarını belirten Kösedağ, "Ne kadar zor şartlar altında görev yaptığınızı biliyoruz. Bu anlamda da problemleriniz var ama bunları da hep birlikte hareket ederek çözeceğimize inanıyoruz. Basın mensuplarımızın bu sorunlarını da devlet nezdinde gündeme getirmeye çalışacağız," dedi.

Kösedağ'dan Konut Müjdesi

Kösedağ, basın mensuplarına yönelik bir müjde de verdi. Daha önce meslektaşlarını konut sahibi yapmak için çalıştıklarını belirten Kösedağ, "İkinci etap ile ilgili de müjdeli haberlerimiz var. Önümüzdeki süreçte de bununla ilgili bilgilendirme yapacağız," diyerek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.